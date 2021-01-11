Ordu'da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor - Son Dakika

Ordu'da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor

11.01.2021 15:26
Ordu'da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Sonel, son bir ay öncesine göre Kovid-19 pandemisine karşı alınan tedbirler sayesinde Ordu'da aktif vaka sayısında yüzde 65 oranında düşüş yaşandığını açıkladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, son bir ay öncesine göre Kovid-19 pandemisine karşı alınan tedbirler sayesinde Ordu'da aktif vaka sayısında yüzde 65 oranında düşüş yaşandığını açıkladı. Ordu sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da, Ordu'da aşı çalışmalarının 13 Ocak Çarşamba gününden itibaren başlayacağını belirtti.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcıları Zafer Karamehmetoğlu, Gökhan İkitemur, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Korona virüs (Kovid-19) Pandemisinin başlangıcından bugüne kadar yapılan testler ve sonuçlarının, vaka durumunun, tedavi süreçlerinin ve filyasyon çalışmalarının ele alındığı toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Ordu'nun Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Covid-19 İletişim Merkezi çalışmalarına de değinen Dr. Fatih Aydın, son bir hafta içerisinde 1.914 çağrı alındığını, bu çağrıların 1.323'ünün tıbbi danışma, 591'inin ise tıbbi yardım talebi içerdiğini ifade etti.

Covid-19 İletişim Merkezi tarafından 786 evde takip edilen hasta olduğunu dile getiren Aydın, 223 12 88 nolu telefondan ulaşılabilen Covid-19 İletişim Merkezi'nin, sağlık çalışanlarının yükünü hafiflettiğini söyledi.

Vaka sayısı yüzde 65 düştü

Vali Tuncay Sonel, son bir ay öncesine göre alınan tedbirler sayesinde Ordu'da aktif vaka sayısında yüzde 65 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

Rehavete kapılmadan Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, "Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışıyorlar. Güvenlik birimlerimiz, zabıtamız, diğer kurumların çalışanları da kendilerine yardımcı oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ellerine, emeklerine sağlık. Kovid-19 salgınına yönelik Ordu'da verilen mücadeleden, yapılan çalışmalardan memnunuz. Rehavete kapılmadan, aynı kararlılıkla bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Filyasyon ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürecekler. İlimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan Ordu Şehir Hastanesi'nin ihalesinin yapılmış olması bizleri çok mutlu etti. Bu konuda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, İlimiz Milletvekillerine ve emeği geçen herkese Ordulular adına teşekkür ediyorum" dedi.

Aşı çalışmaları başlıyor

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da yapılacak aşı çalışmalarına değinerek, "Süreç bitmiş değil. Pandemi devam ediyor. Aşılarımız geldi. Muhtemelen bu hafta Çarşamba günü tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Ordu'da da aşılama çalışmalarına başlayacağız. Aşılar, bu salgınla mücadelede bizler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Soğuk havalar devam ediyor. Toplu bir araya gelme, yakınlaşma olmamalı. Bir süre daha ev ziyaretlerini, bir araya gelmeleri öteleyeceğiz. Biraz daha sabır göstereceğiz" diye konuştu.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Kovid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Toplantı sonrasında, Vali Tuncay Sonel tarafından 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle Ordu'da görev yapan Mülki İdare Amirlerine hediye takdim edilerek, günleri kutlandı. - ORDU

Ordu'da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor
Ordu'da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor
Ordu'da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor
Ordu'da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor

Mustafa Kasapoğlu, Koronavirüs, Aydın, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor - Son Dakika


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