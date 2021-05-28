ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 75 AZALDI - Son Dakika

ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 75 AZALDI

28.05.2021 09:42

ORDU'da alınan tedbirlerle vaka sayılarında yüzde 75 oranında düşüş yaşandı.

ORDU'da alınan tedbirlerle vaka sayılarında yüzde 75 oranında düşüş yaşandı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, 'Tam kapanma tedbirleri hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından oldukça faydalı oldu' dedi.

Koronavirüs salgınında özellikle mart ve nisan ayında yüzde yüz vaka artışının görüldüğü Ordu'da, alınan tedbirlerle düşüş devam ediyor. Ortalama günlük 500 yeni vakanın tespit edildiği kentte bu hafta itibariyle yeni vaka sayıları 100'e geriledi. Yüzde 75 oranında düşüş yaşanılan ilde, haziran ayına kadar seferberlik ilan edilerek, vakaların sıfırlanması hedefleniyor. Kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu cadde, sokak ve sahil bölgelerinde polis ve bekçiler tarafından Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılıyor.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, kentteki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kısmi ve tam kapanma tedbirlerinin salgına olumlu etkisinin olduğunu belirten Dr. Aydın, 'Salgınla mücadelede en önemli hususlardan birisi mesafe koymaktı. Sosyal mesafe ne kadar iyi kurulabilirse bulaş zincirini o kadar kolay kırabilirdik. Burada yüzde yüzlük vaka artışının ardından nisan ayının ortalarında kısmi tedbirler alındı. Bu kısıtlamalarla birlikte ciddi bir kazanım elde etmiştik. Ayrıca nisan ayının sonlarında tam kapanma tedbirleri geldi. Mayıs ayında 17 günlük tam kapanma sürecine girdik. Burada çok daha ciddi bir kazanım elde ettik. Vaka sayınlarını yüzde 75 oranında azaltmayı başardık. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Gerçekten de tam kapanma tedbirleri hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından oldukça faydalı oldu' diye konuştu.

'1 HAZİRAN'A KADAR TAM SAHA PRES'

1 Haziran'a kadar vaka sayılarının daha da düşürülmesi için çalışmaların sıklaştırılacağını ifade eden Aydın, '100 binde 110-120 bandında seyrediyordu ilimiz, fakat bu hafta çok daha iyi bir seviyeye gerileyeceğini umuyoruz. Çünkü geçtiğimiz haftalara göre daha az vakalarımız çıkmakta. İnşallah bu şekilde devam eder. Biz bunun yansımalarını yani vaka sayılarındaki düşüşü gerçekten hissediyoruz, gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada bu hafta özellikle 1 Haziran'a kadar tam saha pres kararı alındı' şeklinde konuştu.

'ÖNEMLEMLER ALINDIĞI İÇİN VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR'

Vatandaşlar da vaka sayılarının düşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kent sakinlerinden Bülent Yurt, salgını kontrol altına almak için denetimleri sıkı tutmak gerektiğini kaydederek, 'Vaka sayılarındaki düşüşlerin insanların duyarlılığıyla alakalı olduğuna inanıyorum. Biz içeride kaldığımız müddetçe, maske ve mesafe kuralarına dikkat ettiğimiz, birbirimizle olan diyaloglarımızı uzaktan kumandalı yaptığımız müddetçe, çarşıda ve pazarda yakın temas olmadığı sürece düşüşe geçiyoruz. Demek ki bunun için önlem almak gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

'BEN UMUTLUYUM'

Nevzat Çiçek ise "Biz de biraz bu devlete yardımcı olursak biz bu virüsü yok ederiz. Vatandaş pandemiyi hiçe sayıyor. Sokakta maskesiz, kol kola geziyorlar. Böyle olursa virüsü def edemeyiz ama bir şekilde edeceğiz. Ben umutluyum. Vatandaşlarımız bu kadar zayiat verildikten sonra bilinçlenmeli? dedi.

ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 75 AZALDI
ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 75 AZALDI
ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 75 AZALDI
ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 75 AZALDI
ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 75 AZALDI
ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 75 AZALDI

Haziran, Nisan, Aydın, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 75 AZALDI - Son Dakika


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