Ordu'da vatandaşın ayağına halı serildi - Son Dakika
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Ordu'da vatandaşın ayağına halı serildi

6 saat önce

Ordu'da alt yapı çalışmaları biten bir caddeye üst yapı çalışmaları öncesi vatandaşların mağdur olmaması için halı serildi.

Ordu'da vatandaşın ayağına halı serildi, System.String[]

Ordu'da alt yapı çalışmaları biten bir caddeye üst yapı çalışmaları öncesi vatandaşların mağdur olmaması için halı serildi.


Altınordu ilçesinin en yoğun caddelerinden biri olan Sırrıpaşa Caddesi'nde alt yapı çalışmasını tamamlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, üst yapıdaki çalışmalar öncesi yağmurlu havalar sebebiyle vatandaşı mağdur etmemek için kullanılmayan, eski spor sahalarındaki halıları sökerek caddeye serdi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Halkımızın bir gün dahi çamura batmasına gönlümüz razı değildi. Onun için kullanılmayan sahalardaki halıları sökerek caddeye döşemeye karar verdik. İnşallah önümüzdeki hafta vatandaşlar burada çamur sorunu yaşamayacak" dedi.


Üst yapıdaki çalışmalar hayata geçirilinceye kadar vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına, eski spor sahalarındaki halıları caddeye serdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, "Altınordu ilçesinin en hareketli caddesinde alt yapı çalışması yaptık. Caddede zemin ve cephe iyileştirme çalışması da yapılacak ancak bunların başlaması için bir süreç var ve mevsimin de çalışmalara elverişli olması gerekiyor. Bu süreçte su ve çamurdan hem vatandaşların hem de esnafların mağduriyet yaşamaması için kullanılmayan spor sahalarındaki halıları sökerek caddeye döşemeye karar verdik. Deyim yerindeyse halkımızın ayağına halı seriyoruz. Burası için farklı yöntemler de kullanabilirdik ancak bunlar da kesin çözümler olmayacaktı" diye konuştu. - ORDU

Altınordu, Sekreter, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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