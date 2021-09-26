Ordu'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Ordu'da günlerdir aralıklarla etkili olan yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneş, vatandaşların sahile akın etmesine olanak sundu.

Ordu kent merkezinde günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava bugün sabah saatlerinde etkisini azalttı. Öğle saatlerinde güneşli havanın daha da hakim olduğu kent merkezinde, sıcaklık 22 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar, güneşin kendisini göstermesiyle birlikte soluğu Ordu'nun sahillerinde aldı. Bazı vatandaşlar güneşli havada banklarda oturup güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da yürümeyi tercih etti. Hafta sonu olması nedeniyle de dolan sahilde binlerce vatandaş, güneşli pazar gününün keyfini sürdü. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde rıhtım ile teleferik alt istasyonu arasında turistik amaçlı başlatılan nostaljik tramvay projesi ise sahilin güzelliğine renk kattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan değerlere göre güneşli havanın, salı gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. - ORDU