Ordu'da vatandaşlar yeni yıla huzur ve güven ortamında girdi - Son Dakika

Ordu'da Valilik tarafından alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar neticesinde, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girdiği belirtildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmeleri için il genelinde bin 592 emniyet ve jandarma ekibince asayiş uygulaması yapıldığı ifade edildi.

Polis sorumluluk bölgesinde yaşanan asayiş olaylarına değinilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Polis sorumluluk bölgesinde 4 iş kazası, 3 zehirlenme, 2 kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, 15 kasten yaralama/tehdit/hakaret/mala zarar verme, 4 uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, 1 kayıp şahıs, 2 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 taksirle yaralama, 1 sağlık için tehlikeli madde temini, 3 trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 3 yaralamalı trafik kazası olayları meydana gelmiştir."

Jandarma sorumluluk bölgesinde de yapılan denetimler hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 11 asayiş olayı meydana gelmiş olup bu olaylarda 16 şahıs yaralanmıştır. Olaylara karışan 24 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan kontrol ve denetimlerde 1 kayıp şahıs, 3 hırsızlık olayı faili, 1 kolluk kuvvetine direnme suçunu işleyen olmak üzere toplam 5 aranan şahıs yakalanmıştır. Yakalanan 3 hırsızlık olayı faili şüpheli tutuklanmıştır."

Açıklamada, vatandaşların 2020 yılını huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla bundan sonra da güvenlik birimlerinin kontrol ve denetimlerinin etkin şekilde sürdürüleceği vurgulandı.