Ordu'da vatandaşlara 617 bin maske dağıtıldı - Son Dakika

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde bugüne kadar vatandaşlara 617 bin 600 maske dağıtıldığını bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, koranavirüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılımını ve etkilerini azaltmak amacıyla ulusal düzeyde belirlenen tedbirlerin hızla uygulandığına dikkati çekti.

Koruyucu maskenin ücret karşılığı satışının yasaklanmasıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı için çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini belirten Vali Yavuz, vatandaşlara ücretsiz maskelerinin, Valilik koordinasyonunda başta açık semt pazarları girişinde, toplu taşıma araçlarına binecekleri noktalarda, yol kontrol noktalarında dağıtıldığını kaydetti.

Yavuz, 10'dan fazla personel çalıştıran iş yeri ve işletmelere de maskelerinin ulaştırıldığına dikkati çekerek, eczaneler ve PTT dağıtıcıları tarafından maske dağıtımının da sürdürüldüğünü aktardı.

Ordu'da bugüne kadar çeşitli yollarla 617 bin 600 maskenin vatandaşlara dağıtıldığını belirten Yavuz, "Bugünden itibaren de 237 bin maskenin daha dağıtımı eczaneler ve PTT aracılığıyla sürdürülüyor. Toplamda 854 bin 600 maskenin dağıtımı yapılmış olacak." ifadesini kullandı.