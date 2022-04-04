Ordu'da vatandaşlara sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama dağıtıldı - Son Dakika

Ordu'da, düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlara sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Altınordu ilçesinin farklı noktalarına stant kuran ekipler, vatandaşlara sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama ve farkındalık oluşturmak için bilgilendirici broşür verdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, "Bazı okullarımızda Hayvan Dostu Okul Projesi kapsamında öğrencilerimize köpek sahiplendirdik. Kulübesini, maması ve gerekli her şeyini okulumuza kazandırdık. Öğrencilerimizin de sokak hayvanlarına büyük ilgisi var." dedi.

Kenttin bazı noktalarında kedi ve köpek mamaları dağıttıklarını aktaran Okutucu, "Aynı zamanda sokak hayvanları hakkında bilgilendirici broşürler dağıttık. Bugünün anlam ve önemine binaen sokak hayvanlarına bilinçlenmenin daha da artmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.