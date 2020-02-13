Ordu'da vatandaşlardan 'bina' teşekkürü - Son Dakika
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Ordu'da vatandaşlardan 'bina' teşekkürü

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sakinleri, kumsalın üzerinde inşa edilen 17 katlı ve 3 bloklu binaların yıkımında gösterdikleri kararlılık sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Ordu'da vatandaşlardan 'bina' teşekkürü, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sakinleri, kumsalın üzerinde inşa edilen 17 katlı ve 3 bloklu binaların yıkımında gösterdikleri kararlılık sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.


Kirazlimanı Mahallesi sınırlarında yer alan ve deniz kenarındaki kumsalı da içine alarak yaklaşık 200 yıllık Müslüman mezarlığı üzerinde inşa edilen binaların yıkımı mahalle sakinlerini mutlu etti. Kirazlimanı Mahallesi sakinleri, 'toplumda rahatsızlığa sebep olan, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygun olmayan, görüntü kirliliği oluşturan ve Orduya yakışmayan ucube binalar' olarak nitelendirilen binaların yıkımı konusundaki kararlılıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.


Yıkımı süren bina inşaatı önünde mahalle sakinleri ile birlikte basın açıklaması yapan Muhtar Fikret Güneytepe, 2 yıl önce gündeme gelen projeye mahalle sakinleri olarak tepki gösterdiklerini ancak görüşlerinin dikkati alınmadığını söyledi. Muhtar Güneytepe, "Biz projenin adını o zaman 'vicdanları rahatsız eden proje' olarak koymuştuk. Projenin daha başlangıç aşamasında sayın Cumhurbaşkanımıza doğal hali ve proje fotoğrafını içeren bir mektup yazdık. Bu projenin kendisinin 'kıyılara yüksek binalar yapmayın yatay mimariye ağırlık verin, doğaya ihanet etmeyin' şeklindeki beyanlarına rağmen yapılmasının yanlış olduğunu, doğaya ve kıyılarımıza ihanet olduğunu beyan etmiştik. Ancak mektubumuzun kendisine iletilmesini önleyen birileri olduğunu gelen cevaptan anlamak zor olmadı, 'sorununuz yerelde çözülecektir' denildi. Oysa sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar hassas olduğu bir konuda bu cevabı vermesi düşünülemezdi" dedi.


Güneytepe, açıklamasının devamında şunları kaydetti:


"Bu yıkım kararı bazı rant çevrelerinin heveslerini kursaklarında bırakmış olup doğanın yeniden doğuşunu müjdelemiştir. Bu karar, Ordu'nun sahil kesimlerinde yeni yıkımların müjdeleyicisi olması sevinciyle gelecek kuşakları daha sağlıklı bir çevre bırakmak için atılan cesur bir adımdır. Bizler Kirazlimanı Mahallesi sakinleri olarak, bu alanın 'Kirazlimanı'na kiraz ağacı dikilir' sloganıyla plaj ve mesire alanı olmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kararın arkasında dik durarak Ordu sevdalısı olduğunu bir kez daha ispatlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz." - ORDU

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Hilmi Güler, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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