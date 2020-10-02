Ordu'da veteranlar tenis turnuvası

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORTUR AŞ ve Ordu Veteran Tenis Kulübü tarafından düzenlenen "Ordu Veteranlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Müsabakaları" Karşıyaka Fatih Sultan Mehmet Spor Kompleksi'nde başladı. Tenisseverlerin hünerlerini gösterdiği müsabakalar zorlu maçlara ev sahipliği yapıyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat eden sporcular müsabaka sayesinde streslerini de atmış oldular. Özellikle pandemi nedeniyle sosyal faaliyetlerin kısıtlanması müsabakalara olan ilgiyi daha da artırırken, sporseverler ekranlardan izledikleri, tamamen temassız ve mesafeli bir spor olan kort tenisini daha da yakından takip etme fırsatı buldular.

Toplam 35 sporcunun katıldığı "Ordu Veteranlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Müsabakaları"nda 135 maç oynanacak. Karşıyaka Fatih Sultan Mehmet Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvaya katılan yarışmacılardan hiçbir ücret alınmıyor. - ORDU