Ordu'da Veteriner Fakültesi kurulması planlanıyor

Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ) Veteriner Fakültesi kurulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Veteriner Fakültesinin, ODÜ bünyesine kazandırılması için yakın zamanda resmi müracaatın yapılacağını belirtti.

Güler, Veteriner Fakültesi için kolları sıvadıklarını ifade ederek, başlattıkları hayvancılık projeleri ve bölgede sokak hayvanları konusunda artan çağdaş ihtiyaçların, Ordu'da bir Veteriner Fakültesine büyük ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bu konuda öneride bulunduğu ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın, konuyu çok olumlu karşıladığını aktaran Güler, "Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile verimli bir görüşme yaptım. Yaptığım görüşmeler sonucunda resmi müracaatımızı yapıyoruz. İnşallah Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Ordu Üniversitemizin entegrasyonu sonucunda modern bir Veteriner Fakültesine süratle kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Güler, Veteriner Fakültesinin kurulmasıyla insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan sağlıklarının korunması, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları ve kümes hayvanlarının beslenmesi ile üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolünün yapılabileceğini kaydetti.