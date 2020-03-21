Ordu'da virüs mücadelesi - Son Dakika
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Ordu'da virüs mücadelesi

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşın tedbirlerini sıklaştırdı.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşın tedbirlerini sıklaştırdı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, daireler arası koordinasyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüs ile mücadele konusunda tüm tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz" dedi.


Korona virüsü ile mücadele konusunda en ufak bir detayı atlamadıklarının altını çizen Bülent Şişman, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sıkı şekilde yürütüyoruz. Başta halkın yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları olmak üzere, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte ile ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarımızda da bu kapsamda çalışmalar yaptık. Öncelikle belirli bir süre binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bunun haricinde hizmet binamızda bulunan klimaların temizliği ve hijyen kurallarını maksimum seviyeye çıkardık. Tüm binalarımıza el dezenfektanları yerleştirdik. Yine sokaklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde yıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz mümkün olduğunca evlerinde kalmalarıdır" diye konuştu.


"60 yaş üstü daha dikkatli olmalı"


Dünya genelinde etkili olan salgının özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarda etkili olduğunun gözlendiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Bizim için bütün vatandaşlarımız önemli. Ancak gelinen noktada özellikle 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun için sokağa çıkmamaları ve evlerinde kalmaları oldukça önemli. Lütfen uyarıları dikkate alalım. Bu sürecin sonunda güzel günler bizi bekliyor olacak" şeklinde konuştu.


Parklardaki banklar kaldırıldı


Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki parklarda oturma yerleri geçici olarak teker teker sökülüp depolara kaldırıldı. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:06 Kaynak: İHA

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