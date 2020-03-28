Ordu'da virüse sıkı tedbir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da virüse sıkı tedbir - Son Dakika

Ordu'da virüse sıkı tedbir

6 saat önce

Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı yapıldı.

Ordu'da virüse sıkı tedbir, System.String[]

Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı yapıldı.


Koronavirüs salgınını önlemek ve yayılımını en aza indirilmesi amacıyla bugüne kadar alınan tedbirler ve kararların değerlendirildiği toplantının başlangıcında açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirlerin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını söyledi.


Vali Seddar Yavuz, yeni tedbirler noktasında Ordu'da yapılacak çalışmalar ve yürütülecek hizmetlerle ilgili olarak yaptığı konuşmasında, "Çin'de başlayan, daha sonra dünya genelinde yayılan, insan sağlığını tehdit eden ve birçok ülkede ölümlere sebep olan Koronavirüsle mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Devletimizin geliştirmiş olduğu ulusal politikaları, yerelde Valilik olarak titizlikle uyguluyoruz. Her bir vatandaşımızın canını korumaya özen gösteriyoruz. Bu salgınla mücadelede başta Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımızın, diğer Bakanlıkların almış oldukları tedbirleri ve kararları titizlikle uygulamaya devam ediyoruz" dedi.


"Terminallerde izin büroları oluşturulacak"


"Korona virüs salgını ile ilgili yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Bu aşama, özellikle toplu taşıma araçlarındaki sınırlama ve kısıtlamayla devam ediyor" diyen Vali Sedddar Yavuz, "Sahillerde balık tutulması, spor yapılması, piknik yerlerinde özellikle toplu halde bulunulması dahil olmak üzere yasaklama kararları getirildi. Bugün saat 17.00'den itibaren, şehirlerarası otobüsle yolculuk yapma Valiliklerin iznine tabi hale gelmiştir. İlçe Kaymakamlıklarımızca, şehirlerarası otobüs terminallerinde bir büro oluşturmak suretiyle başka bir şehre gitmek isteyenler izin belgesi almak zorunda olacaklar. Vatandaşlarımızın evinde kalması temel prensiptir. Kişi İstanbul'da yaşıyorsa, İstanbul'da, Ordu'da yaşıyorsa, Ordu'da kalmalı. Kural, kişinin yaşadığı yerden ayrılmamasıdır" şeklinde konuştu.


"Şehrin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak"


Emniyet ve Jandarma ekiplerinin şehrin giriş ve çıkışlarında yeni kontrol noktaları oluşturacağının altını çizen Vali Seddar Yavuz, 28 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren özel araçlar dahil bütün araçların kontrol ve denetime tabi tutulacağını ve vatandaşlara "lütfen yerinizden ayrılmayın" şeklinde uyarılarda bulunulacağını kaydetti.


"Evimizde kalalım, kendimizi izole edelim"


Vali Seddar Yavuz, Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi aracıyla alınan tedbirler kapsamında bugün itibariyle vatandaşların sahil bandları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunması onda yasaklandığını hatırlatarak, "Evimizde kalalım, kendimizi izole edelim" diyerek, konuşmasını tamamladı.


Toplantıda, kurum yöneticilerinin görüş ve düşüncelerini de alan Vali Seddar Yavuz, koronavirüs ile mücadele için belirlenen ulusal politikaların ve yereldeki ihtiyaçlarla birleştirilerek, tavizsiz bir şekilde uygulanacağını sözlerine ekledi.


Kamu görevlilerine de çağrıda bulunan Vali Seddar Yavuz, alınan tedbirlerin yararlı hale getirilebilmesi için tüm kamu görevlilerinin seferberlik anlayışı içinde hareket etmelerini istedi.


Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısına, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Niyazi Erten, Gökhan İkitemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, İl İdare Şube Başkanları ile Hıfzıssıhha Meclisi üyeleri katıldı. - ORDU

Koronavirüs, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:14 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı         
23:28
Son Dakika: Bakan Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık Son Dakika: Bakan Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık         
23:19
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü         
23:00
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı         
22:33
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı         
21:34
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı         
21:34
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı         
21:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi         
21:06
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi         
21:02
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
20:42
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
Koronavirusten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi Koronavirusten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi         
18:37
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı         
18:35
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti         
17:50
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi         
17:48
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti         
17:33
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti         
17:21
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı         
17:16
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 23:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da virüse sıkı tedbir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]