Ordu'da yaban domuzunun saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Taşlıca Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çalışan Türkan Gülmez (60), yaban domuzunun saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Gülmez, yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, domuzun çevredekiler tarafından silahla vurulduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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