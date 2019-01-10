Ordu'da Yabancı Turist Sayısında Artış

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yabancı turist sayısında 2018'de yüzde 64'lük bir artış yaşandığını söyledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yabancı turist sayısında 2018'de yüzde 64'lük bir artış yaşandığını söyledi.



Yavuz, Valilikçe bir restoranda düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "yapılan hizmetler vesilesiyle gösterdikleri katkıdan dolayı" basın mensuplarına teşekkür etti.



Demokratik toplumlarda olmazsa olmaz hususların açıklık, şeffaflık, katılımcılık, fikir ve düşünceleri açıklama özgürlüğü olduğunu vurgulayan Yavuz, basının önemine işaret etti.



Turizm alanında 2017-2018 yılının çok iyi bir seviyede kapatıldığını dile getiren Yavuz, "Ordu'da özellikle yabancı turist sayısında 2018'de yüzde 64'lük bir artışla yaklaşık 111 bin yabancı turist ağırlandı. Geçen yıla göre koyulan hedefin oldukça da üstünde" dedi.



Yavuz, yerli turist sayısında 2017 yılına göre yüzde 16'lık bir artış yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"1 milyon hedefine yaklaştık ama ulaşamadık. Bu 1 milyon turist hedefine en kısa zamanda ulaşıp geçeceğimizi ümit ediyorum. Rakamımız yaklaşık 850 bine ulaştı. Dolayısıyla oldukça iyi bir rakam olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Bunda günübirlik ziyaretlerin olmadığını bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sadece konaklama rakamlarıdır bu rakamlar. Dolayısıyla günübirlik rakamlarla bu rakamların çok daha üstte olduğunu ifade etmek istiyorum."



Uyuşturucuyla mücadele konusunda hassasiyetlerinin her geçen gün arttığını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:



"Bu konu ile ilgili bugüne kadar oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğimizi söylemek istiyorum. 2016 yılında 708 operasyon, 950 şüpheli ve 149 şahıs tutuklanırken, 2017 yılında toplam 973 şüpheli ve 131 kişi tutuklanmış ve 2018 yılı itibarıyla baktığımız zaman 505 operasyon ve 705 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 64 kişi de tutuklanmıştır."



Yavuz, özellikle etkin mücadele sayesinde elde edilen uyuşturucu miktarının da her geçen gün arttığını ve piyasaya sürülmeden engellenebildiğini aktardı.



"Basın, devlet ile millet arasında köprü vazifesi görüyor"



Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da basının devlet ile millet arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.



Yaptıkları çalışmaları, kamu adına yürüttükleri hizmetler ile oluşan günlük olayları millete duyurmanın önemli olduğunu belirten Tekintaş, "Özellikle gerçeğe dayalı, kaynağı belli haberler, milletimizi doğru bilgiye doğrudan ulaştırmak adına bu yaptığınız çalışmayı çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Bu mücadelenin devamını, kardeşliğin sembol olmasını, dayanışmanın en iyi şekilde yürütülmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ise basın mensuplarının sorunlarına değindi.



Konuşmaların ardından Vali Yavuz tarafından basın sektöründe 25 yılı aşkın süreyle hizmet veren 30 gazeteciye plaket verildi.



Etkinlik, Vali Yavuz'un, gazetecilerin fotoğraflarını çekmesiyle sona erdi.



Programa, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Şahin Sevinç, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Murat Yürekli, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, Ordu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Birol Yılmaz, Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci, Ünye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Coşkun, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, Ünye Radyo Yayıncıları Derneği Başkanı Hakan Korkmaz ile il genelinde görev yapan gazeteciler katıldı.

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