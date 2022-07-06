Ordu'da yakalanan 26 dilenciye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da yakalanan 26 dilenciye cezai işlem uygulandı

06.07.2022 14:11
Ordu'da yakalanan 26 dilenciye cezai işlem uygulandı

Ordu'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan 26 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ordu'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan 26 kişiye cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine dilencilere yönelik denetimleri sürdürüyor.

Kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanları tespit eden ekiplerce, Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde 26 dilenciye müdahale edildi.

Büyük bölümünün il dışından geldiği belirlenen dilencilerin üzerinden yaklaşık 2 bin 930 lira çıktı.

Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el konuldu.

Açıklamada, kaldırım işgalleri ve dilencilere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtilerek, vatandaşların şikayetleri noktasında 153 zabıta şikayet hattı ve 444 10 52 numaralı telefonu arayarak kendilerine ulaşmaları istendi.

YORUMLAR
500
İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor Zabıtadan kurban satış yerlerinde denetim Zabıtadan kurban satış yerlerinde denetim
Kaynak: AA

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı, Zabıta, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da yakalanan 26 dilenciye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
13:57 Evinde duş alan kadını camdan izlemişti! Tutuklanan o sapığın 7 yıla kadar hapsi istendi
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
13:38 Annesini ve 2 kardeşini öldürüp mesaj attı sonra intihar etti: Gelin cenazeyi alın
13:37 Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
13:37 Kral Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:41 Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 14:30:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da yakalanan 26 dilenciye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement