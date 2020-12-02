Ordu'da yaklaşık iki aydır aranan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Ordu'da yaklaşık iki aydır aranan kişinin cansız bedeni bulundu
02.12.2020 13:13
Ordu'nun Altınordu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan ve ekipler tarafından bir süredir aranan 58 yaşındaki Remzi Bayazit'in cesedi, dere kenarında bulundu.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan ve ekipler tarafından bir süredir aranan 58 yaşındaki Remzi Bayazit'in cesedi, dere kenarında bulundu.
İlçeye bağlı Gökömer Mahallesi Zaptiye Deresi kenarında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler ceset üzerinde inceleme yaptı.
Yapılan incelemede cesedin 4 Ekim'den beri haber alınamayan emekli asker Remzi Bayazit'e ait olduğu belirlendi.
Bayazit'in cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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