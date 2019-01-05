Ordu'da Yalnız Yaşayan Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu

Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde tek başına yaşayan genç kadının cansız bedeni bulundu.
Altınordu ilçesinde çalışan ve tek kalan Mevşude Karataş
'tan bir süre haber alınamaması üzerine Şirinevler
Mahallesi'nde kaldığı eve gidenler genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Genç
kadının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.
Mevşude Karataş'ın Çamaş
Örmeli Mahalle Camii İmamı İsa Karataş'ın kızı, Ülkü Ocakları Çamaş İlçe Başkanı Abdullah Karataş
ve Sarıyakup Mahalle İmamı Nuh Karataş'ın kız kardeşi olduğu öğrenildi. - ORDU