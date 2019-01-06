Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu. Şirinevler
Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mevşude Karataş
'tan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
112 Acil Servis
ekibiyle eve giren polis, Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karataş'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:22 Kaynak: AA
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