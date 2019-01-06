Son Dakika Haberleri: Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mevşude Karataş'tan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

112 Acil Servis ekibiyle eve giren polis, Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karataş'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:22 Kaynak: AA

Karataş, Ordu, Güncel
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