Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
ORDU'da, kendisinden iki gündür haber alınamayan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Meşkude Karataş (41), evinde ölü bulundu.
ORDU'da, kendisinden iki gündür haber alınamayan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Meşkude Karataş
(41), evinde ölü bulundu.
Olay, Altınordu
ilçesine bağlı Şirinevler
Mahallesi'nde meydana geldi. Meşkude Karataş'tan 2 gündür haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri, girdiği evde Karataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulan Karataş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:23 Kaynak: DHA
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