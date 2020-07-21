Ordu'da yamaç paraşütü için pist yapıldı - Son Dakika

Ordu'nun turizm cazibe merkezi Boztepe'de, yamaç paraşütü uçuşlarının gerçekleştiği pist yenilendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'de, yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştiren adrenalin tutkunlarının yıllardır beklediği, güvenli pist alanını hizmete soktu.

Yamaç paraşütü tutkunlarının güvenli bir atlayış gerçekleştirebilmeleri için 10 gün önce verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla, toplam 250 metrekare büyüklüğündeki pist alanını doğal dokuyla uyumlu yeşil kauçukla kapladık. Güvenli bir kalkış, keyifli bir uçuş için her şey hazır. Kent turizmine hayırlı olsun" dedi.

Turizmde hedef; '12 ay Ordu'

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu projelerle birlikte, Boztepe'nin cazibesinin daha da artacağını dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, "Ordu'yu 12 ay boyunca turizmin gözdesi olan bir il haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda, 'Bulutlara Dokunun', peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş yolları projelerimizle birlikte, Boztepe'nin güzelliğine güzellik kattık. Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in liderliğinde, ilçelerimizdeki turizm destinasyonlarında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - ORDU