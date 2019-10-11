Son Dakika Haberleri: Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlıyor
Son Dakika Güncel Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlıyor

Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlıyor

1 saat önce

Ordu'nun en önemli turizm cazibe merkezi olan ve şehir merkezine en yakın mesafedeki Boztepe'de 8 ay önce yaşanan müessif olay nedeniyle ikinci bir emre kadar yasaklanan sportif ve ticari amaçlı yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlıyor.

Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlıyor, System.String[]

Ordu'nun en önemli turizm cazibe merkezi olan ve şehir merkezine en yakın mesafedeki Boztepe'de 8 ay önce yaşanan müessif olay nedeniyle ikinci bir emre kadar yasaklanan sportif ve ticari amaçlı yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlıyor.


Altınordu Kaymakamlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, İlçe Sportif Turizm Kurulu kararı ve Altınordu Boztepe Yamaç Paraşütü Uçuş Yönergesi doğrultusunda, 14 Ekim 2019 Pazartesi gününden itibaren Boztepe yeniden yamaç paraşütü uçuşlarına açılacak.


Konu hakkında, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten imzasıyla ilgili kurumlara bir yazı gönderilerek, uçuş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. - ORDU

Boztepe, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:22 Kaynak: İHA
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