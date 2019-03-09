Son Dakika Haberleri: Ordu'da Yangın

Ordu'da Yangın

54 dakika önce

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Ordu'da Yangın, System.String[]
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çukuralan Mahallesi'nde Hanım Biçer'e (89) ait evde yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde yapılan aramada, Biçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Biçer'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre sobadan kaynaklandığı sanılan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu İsrail Polisinden, Kudüs'te Ordu Karşıtı Gösteri Düzenleyen Ortodoks Yahudilerine Sert Müdahale

Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:27:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]