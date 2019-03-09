Ordu'da Yangın
54 dakika önce
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu bir kadın hayatını kaybetti.
Ordu
'nun Mesudiye
ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu bir kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çukuralan Mahallesi'nde Hanım Biçer'e (89) ait evde yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangının ardından evde yapılan aramada, Biçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Biçer'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre sobadan kaynaklandığı sanılan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:33 Kaynak: AA
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