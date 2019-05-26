Son Dakika Haberleri: Ordu'da yangın korkuttu

Ordu'da yangın korkuttu

3 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde üç katlı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde üç katlı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, ilçenin Kaledere Mahallesi Güdekoğlu Sokak'ta bulunan üç katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Elik komşularına iftara gitmesinin hemen ardından evde yaktığı sobadan çıkan kıvılcımla yangın çıktı. Komşularının ev sahibi Sadık Elik'e haber vermesinin ardından olay yerine giderek fenalık geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:07 Kaynak: İHA
Kaledere, Ünye, Ordu, 3. Sayfa
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