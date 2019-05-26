Ordu'da yangın korkuttu
3 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde üç katlı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:07 Kaynak: İHA
'nun Ünye
ilçesinde üç katlı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Yangın, ilçenin Kaledere
Mahallesi Güdekoğlu Sokak'ta bulunan üç katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Elik komşularına iftara gitmesinin hemen ardından evde yaktığı sobadan çıkan kıvılcımla yangın çıktı. Komşularının ev sahibi Sadık Elik'e haber vermesinin ardından olay yerine giderek fenalık geçirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi
Ünye İtfaiye
Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU
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