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Ordu'da yangın paniğe yol açtı

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir ekmek fırınına ait bacada çıkan yangın, bitişikteki bir iş yerine sıçradı.

Ordu'da yangın paniğe yol açtı, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir ekmek fırınına ait bacada çıkan yangın, bitişikteki bir iş yerine sıçradı. Paniğe yol açan yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Yangın, Düz Mahalle Alanarası Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir ekmek fırınının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bacanın, bitişikte bulunan bir iş yerinin içerisinden geçmesinden dolayı, dükkan içerisinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek, kontrol altına aldı.

İş yerinde maddi hasar oluşurken, polis ekipleri konuyla alakalı inceleme başlattı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:03 Kaynak: İHA
Altınordu, Ordu, 3. Sayfa
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