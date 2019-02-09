Ordu'da Yangın: Yaşlı Adam Kurtarılamadı
1 saat önce
Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
Ordu
'nun Ulubey
ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
İlçenin Fındıklı
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Asım Yılmaz'ın (80) yalnız yaşadığı evde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevlerin arasında kalan Asım Yılmaz hayatını kaybetti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:46 Kaynak: İHA
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