Son Dakika Haberleri: Ordu'da Yangın: Yaşlı Adam Kurtarılamadı

Ordu'da Yangın: Yaşlı Adam Kurtarılamadı

1 saat önce

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Ordu'da Yangın: Yaşlı Adam Kurtarılamadı, System.String[]
Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

İlçenin Fındıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Asım Yılmaz'ın (80) yalnız yaşadığı evde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevlerin arasında kalan Asım Yılmaz hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:46 Kaynak: İHA

Fındıklı, Ulubey, Ordu, 3. Sayfa
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