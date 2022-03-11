ORDU'DA YANGININDA KAFESTEKİ KUŞLARI İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

ORDU'DA YANGININDA KAFESTEKİ KUŞLARI İÇİN SEFERBER OLDU

11.03.2022 15:05

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerince evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar geri dönerek kafesteki kuşlarını kurtardı.

Yangın, sabaha karşı 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi 723 numaralı sokakta meydana geldi. 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadaki vatandaşların yanık kokusu alması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla bazı vatandaşlar evlerinden dışarıyı çıkmayı başarırken, evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar için itfaiye ekipleri seferber oldu. Balkondan itfaiye merdivenleri aracılığıyla dışarı çıkartılan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerince evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar geri dönerek kafesteki kuşlarını kurtardı.

ORDU'DA YANGININDA KAFESTEKİ KUŞLARI İÇİN SEFERBER OLDU
ORDU'DA YANGININDA KAFESTEKİ KUŞLARI İÇİN SEFERBER OLDU
ORDU'DA YANGININDA KAFESTEKİ KUŞLARI İÇİN SEFERBER OLDU

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta çıkan yangında bir ev hasar gördü Zonguldak'ta çıkan yangında bir ev hasar gördü Adana'da 3 yaşındaki çocuğun uyanması ailesini yangından kurtardı Adana'da 3 yaşındaki çocuğun uyanması ailesini yangından kurtardı

Şirinevler, Altınordu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU'DA YANGININDA KAFESTEKİ KUŞLARI İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Putin 'olumlu' konuştu, piyasa tepki verdi, dolar düştü!
14:53 Eski hakem Deniz Çoban Türk futbolu için ağır konuştu: Depreme hazır olun
14:49 Yeni seçim yasası hazır: İktidarın büyük ve küçük ortakları birlikte açıklayacak! Baraj %7'ye düşüyor
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
14:19 Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 15:18:03. #1.13#
SON DAKİKA: ORDU'DA YANGININDA KAFESTEKİ KUŞLARI İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement