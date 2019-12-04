Son Dakika Haberleri: Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı - Son Dakika

Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan sığırcık koruma altına alındı.

Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan sığırcık koruma altına alındı.

Kaledere Mahallesi Büyük Cami mevkisinde vatandaşlar, buldukları yaralı sığırcığı veteriner hekim Deniz Kapısız'a götürdü.

Kapısız, alt çenesinde çıkık, kanadında incinme tespit ettiği kuşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğünü aradı.

Ekiplerce teslim alınan kuş, Müdürlüğün, Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner kliniğine getirildi.

Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kaledere, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi
Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:54:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]