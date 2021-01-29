Yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor - Son Dakika

Yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor

29.01.2021 12:19

Ordu'da 1953'ten bu yana fındık sektöründe üretim yapan Şenocak ailesi, 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Ordu'da 1953'ten bu yana fındık sektöründe üretim yapan Şenocak ailesi, 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Kentte 68 yıl önce İsmet Şenocak'ın kurduğu firma, bugün babasından bayrağı devralan Cem Mehmet Şenocak ile oğulları İsmet Yiğit ve Mert Şenocak tarafından yönetiliyor.

İç piyasanın yanı sıra ürettiği fındık ve mamullerini dış pazara da satan firma, geçen yıl başta İtalya, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve İngiltere başta olmak üzere 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Şenocak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mehmet Şenocak, AA muhabirine, babasının yanında başladığı meslekte 35 yıldır firma yöneticisi olduğunu söyledi.

Babasının 2017'de vefat ettiğini, üçüncü kuşak olan iki oğluyla da 6-7 yıldır birlikte çalıştıklarını anlatan Şenocak, işleme tesislerinde kavrulmuş, kıyılmış fındık ile fındık unu ve püresi ürettiklerini, fındığı yarı mamul ve mamul hale getirdiklerini belirtti.

Şenocak, bu ürünleri hem ihracatta hem de iç piyasadaki sanayi sektöründe işlenmiş, çerez piyasasında da paketlenmiş ürün olarak tüketime sunduklarını aktardı.

TEB ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle düzenlenen Anadolu 500 araştırmasında, 2019 yılı vergi artışı kategorisinde birinci sırada yer aldıklarını kaydeden Şenocak, "Firmamız, Ordu için başarılı bir sonuç aldı. Tabii bunun mutluluğunu ve gururunu Ordu adına ve çalışanlarımız, ailemiz ve firma adına yaşıyoruz. Firmamızı daha da geliştirmek için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Şenocak, 2019 yılında 36 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da toplamda 23 milyon dolar civarı ihracatımız, 409 milyon lira civarında da ciromuz vardı. Ciromuz 2020'de 600 milyon lira civarında gerçekleşti, yani yükselerek devam etti. Fındıkta talebin pandemiden dolayı azalmasına rağmen 2020 yılında da ihracatımız 23 milyon dolar civarında oldu. 2020'de ihracat yaptığımız ülke sayısı da 40'a çıktı. Pandemiye rağmen firmamızın ihracat rakamları 2019 ve 2020'de aynı. 2021 yılında inşallah biraz daha üzerinde olmasını hedefliyoruz. İhracatta ülke sayısını 45-50 ülkeye çıkararak küçük adımlarla büyümeyi hedefliyoruz."

Şenocak, kendilerini geliştirmeye, modern teknolojiyi uygulamaya çalıştıklarına işaret ederek, "Firmamız BRC, IFS, KOSHER ve HELAL, ISO gibi belgelere sahip. Bunlarla birlikte 2021 yılında daha iyi yatırımlar, daha iyi gelişmeler olacağını ve ülkemiz açısından da firmamız açısından da iyi bir yıl olacağını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.?????

Yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor
Yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor
Yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor
Yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor

İhracat, İtalya, Fındık, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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