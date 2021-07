Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi - Son Dakika

Ordu'da yaşlılara bayram sürprizi

ORDU - Ordu'da Kurban Bayramı'nda da hayattan kıdem almış çınarlar yalnız bırakılmadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18 yıl önce eşini kaybeden çocukları da başka şehirlerde yaşaması sebebiyle yalnız yaşayan Kemal Kovancı ile eşinin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye yatırılan ve hiç çocuğu olmayan Şahin Keskin'in bayramı buruk geçirmemesi için harekete geçti. Ellerinde hediyelerle ulu çınarların kapısını çalan ekipler, yaptıkları küçük sürprizlerle onların yüzlerini güldürdü.

Eşiyle birlikte fotoğrafı tasarlandı

İlk ziyaret hastalığı dolayısıyla tedavi amaçlı eşini hastaneye gönderen Şahin Keskin'e gerçekleştirildi. Çocuğu da olmayan Şahin Amcanın eşiyle birlikte hiç fotoğrafı olmadığını öğrenen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özel bir fotoğraf tasarlayarak kendisine hediye etti. Sürpriz karşısında duygulanan Şahin Keskin gözyaşlarıyla mutluluğunu gizleyemedi.

Uzaktaki çocuklarıyla görüntülü konuşturuldu

Ekiplerin ikinci durağı ise 18 yıl önce eşi vefat ettikten sonra çocuklarının da uzak şehirlerde yaşaması ile yalnız kalan Kemal Kovancı'ya oldu. Çocuklarına ve torunlarına özlem duyan Kemal Amca'nın hasretini gidermek için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çocuklarına ulaşarak onlarla görüntülü konuşmasını sağladı. Bir nebzede olsun hasreti dinen Kemal Amca ekiplere teşekkür etti.

" Onların yüzlerinin gülümsemesi yeter"

Vatandaşın yüzündeki gülümsemenin sebebi olduğu bilmenin mutluluğuyla daha gayretli çalıştıklarını söyleyen Seyfettin Bilkay, "Her zaman olduğu gibi bayramda da yalnız yaşayan yaşlılarımızı unutmadık" dedi.

Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla yaşlılarımızı her zaman olduğu gibi bu bayramda da yalnız bırakmadık. Ellerimizde hediyelerle kapılarını çalarak hoş sohbetler ettik. Şahin Amcamızın eşiyle hiç fotoğrafı olmadığını öğrendik ve ikisini yan yana olacak şekilde fotoğrafını tasarlayarak kendisine hediye ettik. Onun gözlerindeki mutluluk bize yetti. Daha sonrasında eşini kaybetmiş tek başına yaşayan Kemal Amcamıza misafir olduk. Bu bayramda biz yanında olsak da çocuklarıyla da hasret gidermesi için onları görüntülü arayarak konuşmasını sağladık. Her iki amcamızda bizi dualarla uğurladı. Sayın Başkanımız Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler. Onların yüzlerindeki gülümsemeye sebep olmak bizleri işlerimizde daha gayretli kılıyor"