Ordu'da yaşlılara şefkat eli

Ordu
'da, Ramazan Bayramı
öncesinde yaşlılar başta olmak üzere engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evleri temizleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesince, "Evde Temizlik Hizmeti" projesi kapsamında yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde detaylı temizlik hizmeti veriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşlıların Ramazan Bayramını huzur içinde geçirmeleri için her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin sıcak yüzünü, şefkat elini toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi yaşlılara da en güzel şekilde yansıtmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.
Güler, Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerin her daim destekçisi ve uygulayıcısı olacağına dikkati çekerek, "Toplumun her kesimine yönelik hizmet üreten Büyükşehir Belediyemiz sıcak yüzünü, şefkat elini yaşlılarımıza en güzel şekilde yansıtmaya gayret gösteriyor. Bayram öncesi çalışmalarımıza hız vererek yaşlılarımızın misafirlerini en iyi şekilde karşılamalarına olanak sağlıyor ve hayır dualarını alıyoruz." ifadelerini kullandı.
20 günde bir yaşlıların yaşam alanlarında ev silme, süpürme, bulaşık, cam temizliği hizmetlerini yerine getirdiklerini aktaran Güler, "10 kişilik ekiple hizmet veren ekibimiz Yaşlıların Yaşam Alanlarında Desteklenmesi projesi kapsamında 2018-2019 yılları arasında 227 haneye 2 bin 690 kez, 2019 yılı Mart ayından itibaren ise 228 vatandaşımıza bin 92 kez hizmet verdi. Büyükşehir Belediyemiz sosyal projelerin her daim destekçisi olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.