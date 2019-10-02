Ordu'da 'yaya güvenliği' nöbeti başladı

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Ordu'daki yaya geçitlerinde nöbet tutuldu.



İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya farkındalığı oluşturmak için başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında, 81 ilde 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeliyle yaya güvenliği nöbeti tutulmaya başlandı. Bu kapsamda, Ordu'da düzenlenen nöbette Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer başta olmak üzere, kurum müdürleri, daire başkanları, yaya geçidinin bulunduğu noktada sürücülere broşür dağıtarak, yayaların trafikteki önceliğini hatırlattı.



Nöbet hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, 81 ilde bu nöbetin tutulduğunu hatırlatarak, özellikle yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi hususu anlatılarak, sürücülerin bilinçlendirileceğini aktardı. Vali Seddar Yavuz, "Bu sayede sürücülerin yayalara öncelik vermesini sağlayacak bir adımı atmış olacağız. Bugün diyoruz ki 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' ve ilimizde tüm işaretlediğimiz yaya geçitlerinde gerek mülki idari amirlerimiz, gerekse güvenlik birimlerimiz tamamıyla yaya geçidi nöbeti tutmak sureti ile uygulamayı hayata geçirmiş olacaklar" dedi.



"Yayaların karıştığı kazalarda ciddi bir düşüş var"



Vali Seddar Yavuz, son dönemde bu uygulamalardan sonra yaya ölümlerinde çok ciddi bir azalma olduğunu da ifade ederek, "Bu kampanyadan sonra yayaların karıştığı kazalar da ciddi bir düşüş var. Doğru bir adım attığımızı görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Trafik denetimlerimizi çok arttırmış bulunuyoruz. Özellikle alkol ve uyuşturucu madde kullanan sürücülerin men edilmesi hususunda özellikle yoğun bir mesai harcıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Programda, İçişleri Bakanlığı tarafından 9-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 'Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin' yarışmasında ödülünü kazanan Ordulu öğrenciye hediyesi olan scooter, Vali Seddar Yavuz tarafından takdim edildi.



Ardından protokol üyeleri, yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda sürücülere bilgilendirici broşür dağıtarak, yayaların trafikteki önemini hatırlattı, uygulama hakkında düşüncelerini sordu. - ORDU