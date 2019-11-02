Ordu'da yaylacılar kara yakalandı
7 saat önce
ORDU'da dün gece yüksek kesimlere yağan kar, yaylaları beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
ORDU'da dün gece yüksek kesimlere yağan kar, yaylaları beyaza bürüdü. Çobanlar da büyük ve küçükbaş hayvanları ile yaylalardan dönüşe geçti.
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleride kar yağışı etkili oldu. Ordu ve Giresun'un yüksek rakımlı yaylaları, dün gece yağan karla beyaza büründü. Yaylalarda olan çobanlar da kar sürpriziyle karşılaştı. Yağan kar nedeniyle hayvanların yiyecek bulması zorlaşırken, çobanlar sürüleriyle yaylalardan dönmeye başladı.
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