Ordu'da, yaylalara göç - Son Dakika

ORDU'da, baharın gelmesiyle yaylacıların, koyun sürüleri ile birlikte yüksek yerleşim yerlerine doğru yolculukları başladı.

Akkuş ilçesindeki yaylalara, ilkbaharda göç etmeye başlayan yaylacılar, renkli görüntüler oluşturuyor. Yaylacılar, hayvanlarıyla saatler süren yolculuk yapıyor. Yol boyunca su başlarında mola vererek, hayvanlarının ihtiyaçlarını gideren yaylacılar, uzun süren yolculuğun ardından yüksek yerleşim yerlerine ulaşıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın yaklaşık 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içinde hem kışın tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanları için otlar biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri de hazırlanıyor. Kimi yaylacılar ürettikleri süt ürünlerini satıp, geçimine katkı sağlarken, kimileri de ailesinin kış mevsimi yiyeceklerini elde ediyor.