Ordu'da yelken ve kano tesisi açıldı - Son Dakika

Ordu'da yelken ve kano tesisi açıldı

Ordu'da, Yelken ve Kano Tesisi Eğitim Projesi'nin tanıtım ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Ordu'da, Yelken ve Kano Tesisi Eğitim Projesi'nin tanıtım ve açılış töreni gerçekleştirildi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Yelken ve Kano Derneği iş birliğinde yapılan proje için Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, hep birlikte Ordu'yu konuşulan bir şehir yapacaklarını söyledi.

Sporun içinden gelen biri olduğunu dile getiren Sonel, "Bu sporların gelişmesi, denizlerin ve yaylaların spor için kullanılması, istihdama katkısı, milli sporcular yetiştirilmesi ve bayrağımızın uluslararası müsabakalarda göndere çekilmesi bizi mutlu edecek." diye konuştu.

Sonel, projenin başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm Ordu'ya hayırlı olmasını dileyerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu halde deniz sporlarına gerekli ağırlığı veremediklerini söyledi.

Güler, denizlere her konuda hakim olmaları gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Denizlerimiz bizleri bekliyor. Ordu- Giresun Havalimanı'nın yapımına karar verildiğinde özellikle alan kenarları boş bırakıldı. Bu boş alanlardan biri şimdi kano ve yelkenler için kullanacağımız bir parkur oluyor. Bizim sadece denizlerimiz yok, aynı zamanda yaylalarımızda da kano sporunu yapacağız. Karadeniz inşallah yelken ve kanolarla renkli bir deniz olacak."

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da Türk yelkenciliğini belki yüzyıllar ötesine taşıyacak projenin tanıtımını büyük bir heyecanla izlediklerini vurguladı.

Her sporun birbirinden kıymetli olduğunun altını çizen Akdurak, bazı illerin doğasının bu tür sporların hızlıca yol almasını sağladığını, bu illerden birinin de Ordu olduğunu aktardı.

Akdurak, Ordu'nun yelken turizmi için paha biçilemez koyları ve körfezleri olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Kıyılarda tesisleşme, yelkencilik sporunun en önemli sorunu. Sanıyorum ve görüyorum ki Sayın Bakanımızın dokunuşuyla bu tesis, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek bir altyapıyla Ordu'ya kazandırılıyor. Diğer bir sorunumuz ise yüzde yüze kadar yabancı üretime bağlılığımız. Bu konuda Sayın Bakanımızdan yapacağımız sporun ana malzemelerinin Ordu'da üretilmesi müjdesini aldık. Bu spora öncü olan birçok ülkeyi Sayın Bakanımızın dokunuşlarıyla geride bırakacağız."

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik tarafından projenin tanıtım sunumu yapıldı.

Daha sonra Akyazı mevkisinde bulunan Yelken ve Kano Tesisi'nde açılış kurdelesi kesildi.

Yelken ve kano sporcularının gösteri sunduğu etkinliğin ardından protokol üyeleri, Gülyalı ilçesinde yapımı devam eden bin 100 metre uzunluğundaki Kano Yarış Parkuru ve Tesisleri Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ordu'da yelken ve kano tesisi açıldı - Son Dakika Spor
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