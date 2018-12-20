Ordu'da Yeni Cenaze Hizmetleri Binası Yapılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesinde yürütülen "Cenaze Hizmetleri Binası" projesinde çalışmalar devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesinde yürütülen "Cenaze Hizmetleri Binası" projesinde çalışmalar devam ediyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapımı sürdürülen binada incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Tekintaş, içerisinde toplam 6 gasilhanenin yanı sıra birçok birimin de yer alacağı yeni cenaze hizmet binasıyla cenaze hizmetlerinin daha üst seviyeye taşınacağını belirtti.



Söz konusu çalışmanın, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi gereken önemli yatırımlardan biri olduğunu anlatan Tekintaş, "İlimizde cenaze hizmetleri şu ana kadar iyi bir şekilde sürdürüldü. Halkımızın da bu noktada memnuniyeti var ancak hizmet verdiğimiz mekanların da buna uygun olması gerekiyor. İçerisinde bay ve bayan cenazeleri için ayrı ayrı 3'er gasilhanenin bulunduğu ve aynı anda 9 cenazenin tutulabileceği morgun da yer aldığı bina tamamlanmak üzere." dedi.



Bina içerisinde taziye odaları, mescit, dinlenme ve çalışma odalarının da bulunduğunu aktaran Tekintaş, "Uzun süre hizmet verebilecek bu mekanı inşallah yakın bir sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Cenaze hizmetleri yeni binayla daha modern bir yapıya kavuşmuş olacak. Vatandaşımızın bu alanda memnuniyetini belirttiği cenaze hizmetlerini daha üst seviyeye taşıma gayretiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu güzel mekanın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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