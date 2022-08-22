TMO, Ordu'da fındık alımına başladı - Son Dakika
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TMO, Ordu'da fındık alımına başladı

22.08.2022 12:14

ORDU'da yeni sezon fındık alımına, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) başlandı.

ORDU'da yeni sezon fındık alımına, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) başlandı. Ofiste alımı yapılan sezonun ilk fındığının 53 randıman geldiğini kaydeden Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Fiyat 55 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Bu da şunu gösteriyor; çiftçilerimiz bahçelerine bakım yaptığı zaman, destek alındığı zaman bereketli oluyor" dedi.

TMO tarafından Ordu'nun Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde, yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı. Yapılan incelemede, bir üreticiye ait fındıkta 53 randıman geldi. Yüzde 5 nem oranı çıkan fındık için üreticiye, kilo başına 55 lira 12 kuruş ödeme yapılacak. TMO'nun ilk günde üreticilerden 25 bin tona yakın fındık alımı yapacağı belirtildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel de TMO'nun fındık alım deposunda incelemelerde bulundu. Fındığın Ordu için olmazsa olmazlardan olduğunu belirten Sonel, " Türkiye'nin çeşitli illerinden, hatta yurt dışından mevkisi, işi ne olursa olsun Ordulu hemşerilerimiz fındık bahçelerinde. Büyük bir keyifle bahçelerde ürünler toplanıyor. Bu yıl fındık rekoltemiz 240 bin ton. Bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'miz sahil kesimden itibaren fındık alımlarına başladılar. Öncelikle sezonun çiftçilerimize, Ordu'muza, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.'PANDEMİDE ÇİFTÇİLERİMİZ BAHÇELERİYLE MEŞGUL OLDU'Pandemide uygulanan kısıtlamalarla birlikte üreticilerin bahçelerine baktığını ve fındıkta verimin artığını kaydeden Vali Sonel, "Birkaç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Ordu ziyaretinde fındığın fiyatını açıklaması da çiftçilerimiz arasında memnuniyetle karşılanmıştı. Şu an bir aksaklık yok. TMO'muz düzenli bir şekilde alımları ve analizleri yapıyor. Biz hayırlı, uğurlu olsun diliyoruz. Bereketli olsun diliyoruz. Hakikaten fındık üretiminde dünyada Türkiye birinci, ülkemizde de Ordu ilk sırada. Tarım müdürlüğü personelimizin ve ilgili birimlerimizin emekleriyle 3 bin örnek bahçe oluşturulmuştu. Dönümde 250 kiloya kadar verim aldığımız bahçeler oldu. Pandemi sürecinde yaşamış olduklarımızın da bunda etkisi var. Çünkü çiftçilerimiz bahçeleriyle meşgul oldular. Temizliğini, bakımını yaptılar ve bu da rekolteye yansıdı. Biz emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize de hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz" diye konuştu.SEZONUN İLK FINDIĞINA 55 LİRA 12 KURUŞ Ofiste alımı yapılan sezonun ilk fındığının 53 randıman geldiğini de belirten Vali Sonel, "Bugün Perşembeli çiftçimizden ilk fındık alımında analiz yapıldı. 53 randıman fındık geldi. Fiyatta 55 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Bu da şunu gösteriyor; çiftçilerimiz bahçelerine bakım yaptığı zaman, destek alındığı zaman bereketli oluyor" dedi. Fındık üreticisi Aydın Yüksel de "TMO'nun buraya kurulması üretici için çok güzel bir şey.  Devlet olmadığı zaman millet olmaz, millet olmadığı zaman devlet olmaz. Devletimiz tabi ki bizi güçlendirdi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu. Ofise fındığını getiren Ali Demir ise "Şu anda dördüncü sıradayım. Bu sezon hiç beklenmedik bir fiyat verildi. Çok güzel. TMO devrede olmasa fındık fiyatları 35-40 TL'yi geçmezdi. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin, çiftçinin yanında. Güzel bir şey. TMO bunu devam ettirsin. Önümüzdeki yılda da alımlarına devam etmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan TMO, 2022 sezonu fındığının alım fiyatını 50 randıman levant kalite için 52 TL, Giresun kalite için ise 53 TL olarak açıklamıştı.


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Samsun'da TMO fındık alımlarına başladı Samsun'da TMO fındık alımlarına başladı Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı TMO Ordu'da fındık alımına başladı: 54 randıman fındık 55 liradan alındı TMO Ordu'da fındık alımına başladı: 54 randıman fındık 55 liradan alındı
Kaynak: DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ordu, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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