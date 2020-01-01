Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi - Son Dakika

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi

6 saat önce

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildiORDU'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe 'Ceren' adı verildi.

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi

ORDU'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe 'Ceren' adı verildi.

Ordu'da 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı, kentte yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe verildi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren bebeğe altın taktı. Ceren bebeği kucağına alan Vali Yavuz, Emine-Aşkın Özdemir çiftini de kutladı. Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kamu davası açılmıştı. Katil zanlısını Arduç geçen 23 Aralık'taki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) -

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi

Aralık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü
Son yağışlar İstanbul'da barajları yüzde 4 doldurdu Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
21:26 Hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık başvurusu yapacak - Son Dakika
21:26 Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak - Son Dakika
21:19 Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Son Dakika
21:16 Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
21:16 BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 21:31:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]