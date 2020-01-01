Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi - Son Dakika

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi

6 saat önce

ORDU'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe 'Ceren' adı verildi.

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi, System.String[]

ORDU'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe 'Ceren' adı verildi.

Ordu'da 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı, kentte yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe verildi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren bebeğe altın taktı. Ceren bebeği kucağına alan Vali Yavuz,  Emine-Aşkın Özdemir çiftini de kutladı. Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kamu davası açılmıştı. Katil zanlısını Arduç geçen 23 Aralık'taki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.


Aralık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü
Son yağışlar İstanbul'da barajları yüzde 4 doldurdu Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
22:00 Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü - Son Dakika
22:00 İsrailli siyasi lider Gantz: "Netanyahu suçlu olduğunu biliyor" - Son Dakika
21:58 Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika
21:58 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
21:55 Önce eşini sonra kendini vurdu - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 22:06:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]