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Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras' - Son Dakika

Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras'

01.01.2022 02:15
Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras'

ORDU'da 2022'nin ilk dakikalarında kız bebek 'Masal Duru' ile erkek bebek 'Yaşar Aras' dünyaya geldi.

ORDU'da 2022'nin ilk dakikalarında kız bebek 'Masal Duru' ile erkek bebek 'Yaşar Aras' dünyaya geldi. Doğumhane önünde heyecanla bekleyen aileler, kulaklarını ameliyathanenin kapısına dayayarak sesleri dinledi.

Altınordu ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Eda Nur Aynur, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Ordu Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğuna hamile olan anne Aynur, yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile bebeğe 'Masal Duru' ismini verdi. 'Masal Duru' bebeğin doğumundan 10 dakika sonra ise Murat ve Tuğçe Erol çiftinin ikinci çocukları 'Yaşar Aras' bebek hayata gözlerini açtı.

İlk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan baba Ersin Aynur, cerrahi yoğun bakım doğum salonu ameliyathanesi önünde heyecanla bekledi. Baba Aynur, doğum sırasında kulağını ameliyathanenin kapısına dayayarak, sesleri dinledi. Müjdeli haberi alan baba, gözyaşlarına hakim olamadı.'UZUN YILLARDIR HAYALİMDE BİR KIZ ÇOCUĞU VARDI'Ersin Aynur, çocuğunun 2022 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Anlatılmaz yaşanır sözünün tam yeri ve zamanıdır. Uzun yıllardan beri hayalimde bir kız çocuğu vardı. Bunu gerçekleştirdik. Böyle bir güne, zamana denk geleceğini hiç tahmin etmezdim. Bu mutluluğun tarifi anlatılmaz" dedi.Masal Duru'nun annesi Eda Nur Aynur ise "Çok güzel bir duygu. Allah, olmayan herkese nasip etsin. Çok heyecanlıyım. Bu yılın ilk mucizesi oldu" diye konuştu.'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Tuğçe Erol, ikinci çocuğunu kucağına aldığını kaydederek, "Çok güzel bir duygu. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. İkinci oğlumuzu da sağ salim kucağımıza aldık" ifadelerinde bulundu.


Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras'
Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras'
Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras'
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Yaşar Aras, Doğum, Baba, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras' - Son Dakika
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