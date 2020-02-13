Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkür - Son Dakika

Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkür

ORDU'da mahkeme kararıyla, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle yıkımı için çalışma başlatılan 3 bloklu 17'şer katlı gökdelen inşaatının yıkımıyla ilgili, vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e afişle teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kirazlimanı mahallesinde inşaat halinde yapımı devam eden 3 bloklu 17'şer katlı gökdelen inşaatının yıkımı için çalışma başlatıldı. Ordu İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen gökdelen inşaatıyla ilgili, Kirazlimanı mahallesi sakinleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e afişle teşekkür etti.

'ATILAN CESUR BİR KARARDIR'

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, projenin başından itibaren Orduluların inşaatı tepki gösterdiğini ve durdurulması gerektiğini hatırlatarak, 'Bu yanlışı sadece sayın Cumhurbaşkanımızın önleyebileceğini anlatmıştık. Bu yıkım kararı bazı rant çevrelerinin heveslerini kursaklarında bırakmış olup doğanın yeniden doğuşunu müjdelemiştir. Bu kadar Ordu'nun sahil kesiminde yeni yıkımların müjdeleyicisi olması sevinciyle gelecek kuşaklara daha sağlıklı yaşanabilir bir çevre bırakmak için atılan cesur bir karardır. Bu alanın plaj ve mesire alanı olmasını arzu ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kararın arkasında inadına dik durarak Ordu sevdalısı olduğunu bir kez daha ispatlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz' dedi.