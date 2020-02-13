Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkür - Son Dakika

Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkür

6 saat önce

Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkürORDU'da mahkeme kararıyla, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle yıkımı için çalışma başlatılan 3 bloklu 17'şer katlı gökdelen inşaatının yıkımıyla ilgili, vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile...

Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkür

ORDU'da mahkeme kararıyla, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle yıkımı için çalışma başlatılan 3 bloklu 17'şer katlı gökdelen inşaatının yıkımıyla ilgili, vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e afişle teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kirazlimanı mahallesinde inşaat halinde yapımı devam eden 3 bloklu 17'şer katlı gökdelen inşaatının yıkımı için çalışma başlatıldı. Ordu İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen gökdelen inşaatıyla ilgili, Kirazlimanı mahallesi sakinleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e afişle teşekkür etti.

'ATILAN CESUR BİR KARARDIR'

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, projenin başından itibaren Orduluların inşaatı tepki gösterdiğini ve durdurulması gerektiğini hatırlatarak, 'Bu yanlışı sadece sayın Cumhurbaşkanımızın önleyebileceğini anlatmıştık. Bu yıkım kararı bazı rant çevrelerinin heveslerini kursaklarında bırakmış olup doğanın yeniden doğuşunu müjdelemiştir. Bu kadar Ordu'nun sahil kesiminde yeni yıkımların müjdeleyicisi olması sevinciyle gelecek kuşaklara daha sağlıklı yaşanabilir bir çevre bırakmak için atılan cesur bir karardır. Bu alanın plaj ve mesire alanı olmasını arzu ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kararın arkasında inadına dik durarak Ordu sevdalısı olduğunu bir kez daha ispatlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz' dedi.

Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkür

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:35:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]