Yılbaşı denetimleri - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni yılı görev başında karşılayan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

2021'i görev başında karşılayan polis ve jandarma ekiplerinin uygulama noktalarına giderek denetim faaliyetlerine katılan Yavuz, İzmit'teki itfaiye ve 112 Acil Servis noktalarını da ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını tebrik etti.