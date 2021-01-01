Yılbaşı denetimleri - Son Dakika

Yılbaşı denetimleri
01.01.2021 00:43
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni yılı görev başında karşılayan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni yılı görev başında karşılayan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
2021'i görev başında karşılayan polis ve jandarma ekiplerinin uygulama noktalarına giderek denetim faaliyetlerine katılan Yavuz, İzmit'teki itfaiye ve 112 Acil Servis noktalarını da ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını tebrik etti.
Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı