Son Dakika Haberleri: Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor
Son Dakika Ekonomi Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor - Son Dakika Ekonomi

Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurdukları şirketle yumurta üreticilerine yardımcı olduklarını, üreticilerin 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldiğini söyledi.

Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurdukları şirketle yumurta üreticilerine yardımcı olduklarını, üreticilerin 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldiğini söyledi.

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, birlik üyeleriyle Başkan Güler'i makamında ziyaret etti.

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, Ordu'da katma değeri yüksek bir tarım modeli oluşturacaklarını belirterek, klasik belediyeciliğin dışına çıkarak nitelikli tarım ve çağdaş turizm konusunda teknoloji ağırlıklı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Halkın zenginleşmesi ve geleceğe dönük ihtiyaçlarının karşılanması için tarıma önem verdiklerini vurgulayan Güler, bu kapsamda sürdürdükleri çalışmalardan birinin ise organik yumurta ve aynı zamanda yem ürünleri olduğunu aktardı.

Güler, kurdukları şirketle yumurta üreticilerine yardımcı olduklarını kaydederek, "Daha evvelden yumurta üreticilerimiz mallarını satamıyordu. Hatta yaptığı işi bırakma durumundaydılar. Üreticilerimiz bizimle 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldi." dedi.

Üreticilere organik sertifikalarını aldırarak paketlemelerine de yardımcı olduklarını belirten Güler, ürünlerini modern işletme usulleriyle satmalarını sağladıklarını söyledi.

"Yeni hedefimiz 50 bin tavuğun olduğu işletme kurmak"

Güler, bugünkü toplantıda da üreticilere yarka konusunda destekte bulunacaklarını söylediklerine dikkati çekerek, "Üreticilerimizle yeni hedefimiz 50 bin tavuğun olduğu işletme kurmak. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde Ordu organik yumurtanın merkezi olacak. Böylelikle doğduğu yerde doyan bir toplumu oluşturup aynı zamanda göçü de önlemek istiyoruz." diye konuştu.

Yumurta üreticilerinden Özer Sütçü ise belediyenin verdiği desteğin hiçbir yerde verilemeyecek bir nimet olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkanımızın seçim öncesi vaatlerinin sözde kalmadığını bize verdiği desteklerle görüyoruz. Bize vermiş olduğu her türlü destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Mehmet Hilmi Güler, Ahmet Kaya, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]