Ordu'da yılda 3 milyon yumurta üretiliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurdukları şirketle yumurta üreticilerine yardımcı olduklarını, üreticilerin 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldiğini söyledi.

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, birlik üyeleriyle Başkan Güler'i makamında ziyaret etti.

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, Ordu'da katma değeri yüksek bir tarım modeli oluşturacaklarını belirterek, klasik belediyeciliğin dışına çıkarak nitelikli tarım ve çağdaş turizm konusunda teknoloji ağırlıklı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Halkın zenginleşmesi ve geleceğe dönük ihtiyaçlarının karşılanması için tarıma önem verdiklerini vurgulayan Güler, bu kapsamda sürdürdükleri çalışmalardan birinin ise organik yumurta ve aynı zamanda yem ürünleri olduğunu aktardı.

Güler, kurdukları şirketle yumurta üreticilerine yardımcı olduklarını kaydederek, "Daha evvelden yumurta üreticilerimiz mallarını satamıyordu. Hatta yaptığı işi bırakma durumundaydılar. Üreticilerimiz bizimle 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldi." dedi.

Üreticilere organik sertifikalarını aldırarak paketlemelerine de yardımcı olduklarını belirten Güler, ürünlerini modern işletme usulleriyle satmalarını sağladıklarını söyledi.

"Yeni hedefimiz 50 bin tavuğun olduğu işletme kurmak"

Güler, bugünkü toplantıda da üreticilere yarka konusunda destekte bulunacaklarını söylediklerine dikkati çekerek, "Üreticilerimizle yeni hedefimiz 50 bin tavuğun olduğu işletme kurmak. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde Ordu organik yumurtanın merkezi olacak. Böylelikle doğduğu yerde doyan bir toplumu oluşturup aynı zamanda göçü de önlemek istiyoruz." diye konuştu.

Yumurta üreticilerinden Özer Sütçü ise belediyenin verdiği desteğin hiçbir yerde verilemeyecek bir nimet olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkanımızın seçim öncesi vaatlerinin sözde kalmadığını bize verdiği desteklerle görüyoruz. Bize vermiş olduğu her türlü destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.