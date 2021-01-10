Ordu'da "Yılın Medya Ödülleri"nin sonuçları açıklandı - Son Dakika

Ordu'da "Yılın Medya Ödülleri"nin sonuçları açıklandı

10.01.2021 16:29
Ordu'da

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğinin düzenlediği "Yılın Medya Ödülleri" yarışması sonuçlandı.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğinin düzenlediği "Yılın Medya Ödülleri" yarışması sonuçlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Dernek Başkanı Erdoğan Erişen, bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmanın 11 dalda düzenlendiğini kaydederek, ödüle layık görülen gazetecileri tebrik etti.

Yarışmanın jüri üyeliğini Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Engin Kaşdaş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cihat Albayrak, Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sezgin Yaşar'ın yaptı.

Jüri üyelerinden Prof. Dr. Yılmaz ise eserleri büyük hassasiyetle değerlendirdiklerini dile getirerek, yarışma sonuçlarını açıkladı.

Yarışmada eserleri ödülüne layık görülen isimler şöyle:

Televizyon dalı

En İyi Haber: Gökhan Gül - Urfa Sınır Hattı (Altaş TV)

En İyi Haber Programı: Funda Altaş Şimşit - Ekran Gazetesi (Altaş TV)

En İyi Aktüel Program: Ümit Atabay - Köşe Bucak (TV 52)

En İyi Spor Programı: Ahmet Öztürk - Tam Saha (Altaş TV)

Yazılı Basın Dalı

En İyi Haber: Eyüp Elevli - Karadenizli Kadın Balıkçılar (Anadolu Ajansı), Emrah Gemicioğlu - Zeynep Öğretmen Sınır Tanımıyor (Afiş Gazetesi)

En İyi Haber Fotoğrafı: Selim Kuşçu - Filmleri Aratmayan Olay: İstanbul'dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti (İhlas Haber Ajansı)

En İyi Köşe Yazısı: Metin Akyürek - Adamına Göre Çevrecilik (Ordu Gözlem)

En İyi Spor Haberi: Tevfik Kul - Ordu'ya Hentbolu Sevdiren Adam (Ordu Hayat Gazetesi)

En İyi Mizanpaj: Zekiye Aksu - Demir Ali'ye Umut Ol (Ordu Hayat Gazetesi)

En İyi Röportaj: Mustafa Kırlak - Seyyar Satıcılıktan Yazarlığa Acının Edebiyatı (Ordu Olay Gazetesi)

Radyo Dalı

En İyi Radyo Programı - Mansiyon Ödülü: Derya Kara - Çalçene (Ordu FM)

İnternet Medyası Dalı

En İyi İnternet Medyası - Mansiyon Ödülü: Tamer Gönül - (Ordu Ulak)

Jüri Özel Ödülü: Akın Çiçek (TV 52)

Onur Ödülleri: Durdiye Aksu (Ordu Olay Gazetesi), Güfer Aktaş Hekim (Hürses Gazetesi), Yeliz Eren (Tribün Gazetesi), Feridun Altuntaş (Fatsa Güneş Gazetesi), Hakan Korkmaz (Ünye - Oney Flash Fm)

Ceren Özdemir Özel Ödülü: Ebru Poyraz (Altaş TV)

Radyo, Medya, Ordu, TV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da 'Yılın Medya Ödülleri'nin sonuçları açıklandı - Son Dakika


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