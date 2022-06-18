Samsun'da öğrenciler sınava saniyeler kala yetiştiler - Son Dakika
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Samsun'da öğrenciler sınava saniyeler kala yetiştiler

18.06.2022 12:03

Samsun'da öğrenciler sınava saniyeler kala yetiştiler Samsun'da üniversite hayali kuran binlere genç Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nagirdi.

Samsun'da öğrenciler sınava saniyeler kala yetiştiler

SAMSUN - Samsun'da üniversite hayali kuran binlere genç Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nagirdi. Kapıların kapanmasına saniyeler kala bazı öğrenciler koşarak sınava yetişti.

Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi'nde de YKS heyecanı yaşandı. Aileler ve öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren heyecan dolu bir bekleyiş içine girdi. Öğrenciler sınav yerlerine saat 10.00'a kadar kapıdaki güvenlik kontrolleri eşliğinde alındı. Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen bazı öğrenciler, koşturarak içeri girebildi. Bir öğrenci ise son saniyelerde kapının yanındaki duvarın üzerinden atlayarak yetişebildi.

Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav, saat 13.00'e kadar sürecek. Çocuklarını bekleyen aileler ise sandalyeleri ve kilimleriyle okul çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak heyecan dolu bekleyişe başladı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenciler sınava saniyeler kala yetiştiler - Son Dakika

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