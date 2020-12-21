Ordu'da yoğun bakım ve cihaz sayısı arttırıldı - Son Dakika

Ordu'da yoğun bakım ve cihaz sayısı arttırıldı

21.12.2020 15:25
Ordu'da yoğun bakım ve cihaz sayısı arttırıldı, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Sonel, pandemi sürecinde Ordu il genelindeki sağlık kurumlarında yoğun bakım, vantilatör, servis yatağı ve oksijen cihaz sayısının arttırıldığını söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, pandemi sürecinde Ordu il genelindeki sağlık kurumlarında yoğun bakım, vantilatör, servis yatağı ve oksijen cihaz sayısının arttırıldığını söyledi. Vali Sonel, Orduluların alınan kararlara çok büyük oranda riayet ettiğini belirtti.

Her hafta Pazartesi günleri Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Tuncay Sonel'in yanısıra Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı Kovid-19 Değerlendirme Toplantısına, İlçe Kaymakamları da video konferans yoluyla katıldı.

Korona virüs pandemisinin başlangıcından bugüne kadar yapılan testler ve sonuçlarının, vaka durumunun, tedavi süreçlerinin ve filyasyon çalışmalarının ele alındığı toplantıda, Ordu'nun genel pandemi süreci de değerlendirildi. Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerince yapılan sunumda, alınan ilave tedbirlerin ve sokağa çıkma kısıtlamasının, vaka sayılarında düşüşlere yansıdığı ifade edildi.

Yoğun Bakım yatak ve cihaz sayısı arttırıldı

Ordu'da pandemi ile mücadelede ihtiyaç duyulan covid servis yatak sayısı ve yoğun bakım yatak kapasitesinde, mekanik ventilatör cihazı ve yüksek akımlı nazal oksijen (HFNO) cihazı sayısının artırıldığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, pandemi başlangıcında 263 olan covid servis yatağının 522'ye, 39 olan yoğun bakım yatak sayısının 209'a, 30 olan mekanik ventilatör cihazı sayısının 165'e, 3 olan yüksek akımlı nazal oksijen cihazı sayısının da 49'a çıkarıldığını kaydetti.

Görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin de değerlendirildiği toplantıda, toplu olarak kapalı mekanlarda kalınmaması, cenaze ve düğünlere katılımın çok az sayıda olması, temaslı tespitinde vatandaşların doğru bilgi vermesi, filyasyon sürelerinin azaltılmasının, salgının yayılma hızını azaltacağı dile getirildi.

"Rehavete kapılmayalım"

Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda Ordu'da çok ciddi çalışma yürütüldüğünü belirten Vali Tuncay Sonel, Orduluların alınan kararlara çok büyük bir oranda riayet ettiğini memnuniyetle gördüklerini söyledi. Vali Sonel, şöyle konuştu: "Kovid-19 illetinden halkımızı korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Denetim ve filyasyon çalışmalarını büyük bir duyarlılıkla yerine getiren değerli Kaymakamlarımıza, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, büyük bir özveriyle çalışan emniyet, jandarma, zabıta görevlilerimize teşekkür ediyorum. Rehavete kapılmayacağız. Aynı duyarlılık ve kararlılıkla bundan sonra da çalışmalarımızı, mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah bir dahaki haftaya ilimizdeki vaka sayıları daha da azalmış olarak görürüz. Covid-19 illetine karşı topyekün mücadele veren tüm kamu çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Aynı şekilde alınan tedbirlere ve kurallara uyan vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Devlet-Millet el ele vererek bu belayı başımızdan def edeceğiz inşallah"

Şehir Hastanesi sevinci

Ordu Şehir Hastanesi ihalesinin bu hafta içerisinde yapılacak olmasının sevindirici olduğunu da dile getiren Vali Sonel, "Bir taraftan Kovid-19 salgını ile mücadele ederken, diğer taraftan ilimizin çok önemli ihtiyacı olan Şehir Hastanesi yapımının bir an önce gerçekleştirilmesi için 'Ordu Ailesi' olarak yoğun çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımız netice almış durumdadır. Sağlık Bakanımız tarafından yapılan açıklama ile Şehir Hastanemizin ihalesi bu hafta içerisinde yapılacak. Bu açıklama, bizler için büyük bir müjde oldu. Sağlık alanında ilimizin ihtiyaç duyduğu hastanenin yapımı en kısa sürede tamamlanarak, hemşehrilerimizin istifadesine sunulmuş olur. Ordu Şehir Hastanesi'nin ihale aşamasına getirilmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımıza, Ordu'muzun değerlerine, hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da yoğun bakım ve cihaz sayısı arttırıldı
Ordu'da yoğun bakım ve cihaz sayısı arttırıldı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Yoğun Bakım, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da yoğun bakım ve cihaz sayısı arttırıldı - Son Dakika


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