Ordu'da yoğun kar mesaisi - Son Dakika
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Ordu'da yoğun kar mesaisi

7 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede 374 araç ve iş makinesi, 450'ye yakın personelle kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, kar nedeniyle kapanan ana ve ara yolları ulaşıma açmaya devam ediyor.

Ordu'da yoğun kar mesaisi, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede 374 araç ve iş makinesi, 450'ye yakın personelle kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, kar nedeniyle kapanan ana ve ara yolları ulaşıma açmaya devam ediyor.


Cuma gününden bu yana Ordu'da etkili olan kar nedeniyle etkin mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hasta ve cenaze gibi acil durumlara öncelik vererek gerek yol açma gerekse tuzlama çalışması yürütüyor.


Bölgede etkili olan ve yüksek rakımlı ilçelerde kalınlığı 75 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını titizlikle yürütüyor. 19 ilçede kar nedeniyle kapanan yollarda etkin mücadele sürdüren ekipler 648 mahalle yolunu ulaşıma açarken, daha önce açılan ancak etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar kapanan 125 mahalle yolunu ise açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Vatandaşlara karla mücadele çalışmaları konusunda çağrıda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Dursun Ali Kırmızıtaş, "Lütfen araçlarımızda kış lastiği, zincir ve çeki halatı bulunduralım. Vatandaşlarımız, herhangi bir olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesinin 233 25 54, 233 25 58, 233 25 59 ve 444 1 052 numaralı çağrı merkezini arayabilir. Vatandaşlarımızdan ricamız, yol açma çalışmalarında önceliğin hasta ve cenaze hizmetlerinde olduğunu unutmamaları" ifadelerini kullandı. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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