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Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! - Son Dakika

Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!

25.12.2021 11:32

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol çalışması gerçekleştiren işçiler, 8 adet lahit mezar buldu. Mezarda tarihi niteliğinde eserler olabileceğini düşünen işçiler, polislere haber verdi. Ekiplerin de olay yerine gelmesinin ardından arkeologlar tarafından acil kazı başlatıldı.

Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3'üncü derece doğal sit alanındaki yol yapım çalışmaları sırasında belediye çalışanı kepçe operatörü, beton tabaka fark etti. Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. İlk inceleme sonrası beton tabakanın, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Antik dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi.

Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, gördükleri karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Hemen polise haber verildi

HEMEN YETKİLİLERE HABER VERDİLER

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında; içinde insan kemik kalıntılarının yanı sıra sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, tüm olarak cam gözyaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılmış testi ve dağınık şekilde formu belli olmayan cam şişeler çıkardı. Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı. 30 dönüm araziyi kaplayan alanda kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, gördükleri karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Hemen polise haber verildi

ACİL OLARAK KAZI BAŞLATILDI

Kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra bölgede acil kurtarma kazısı başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 8 mezarlık ve dağınık halde çok sayıda insan ve hayvan kemiklerine rastlanıldı. Kazı sırasında '2 numaralı' olarak belirlenen mezarda; sol el parmak kısmında 1 altın ve üzerinde tanrı 'Hermes' figürü yer alan, kırmızı akik taşlı 1 gümüş yüzük ile cam bilezik, cam şişe parçası, boyun kısmında kolye boncukları ve bronz kolye ucu, karın kısmında bronz madeninden kemer tokası bulundu. Bölgede kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Ordu'da yol çalışması yapan işçilerin kazmasına hazine takıldı! Hemen polise haber verildi, acil kazı başlatıldı
Ordu'da yol çalışması yapan işçilerin kazmasına hazine takıldı! Hemen polise haber verildi, acil kazı başlatıldı
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, gördükleri karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Hemen polise haber verildi
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Roma, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! - Son Dakika
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