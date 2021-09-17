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Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı - Son Dakika

Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı

17.09.2021 14:35
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı, System.String[]

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışmalarında Roma Antik dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen ve içerisinde ziynet eşyaları bulunan lahit mezarlarında arkeolojik çalışmalar sürüyor, tarihi bulgular ortaya çıkarılıyor.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışmalarında Roma Antik dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen ve içerisinde ziynet eşyaları bulunan lahit mezarlarında arkeolojik çalışmalar sürüyor, tarihi bulgular ortaya çıkarılıyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, alanda hassas bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Fatsa Belediyesi ekiplerinin, Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3. derece sit alanında yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında kepçe operatörü beton tabaka fark etti. Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. Yapılan ilk inceleme sonrası, beton tabakanın yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntılarıyla değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara rastladı. Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı. Mezarların bulunduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında manastır olduğu, yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi.

İlçede Roma Antik dönemine ait lahit mezarlarıyla içerisinde göz suyu şişesi, testi, kırılmış cam kase de bulundu. Tarihi bulgular gün yüzüne çıkarken, toprak altından çıkan tarihi eserler mahalle halkını heyecanlandırdı. Havanın kararması nedeniyle dün ara verilen arkeolojik kazı çalışmalarına, bugün devam edildi. Günün erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, hassas çalışma yürütüyor.'KAZI ÇALIŞMALARINI GENİŞLETEBİLİRİZ'Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu. Bölgede bir haftadır yol yapım çalışması yürüttüklerini ifade eden Kibar, "Çalışmalar esnasında bir tane Milattan Önce 1'inci yüzyıla ait lahit mezar bulduk. Bunun içerisinde mezarın açılmasıyla birlikte bir tane erkek bedenine ait kemikler bulundu. Aynı zamanda da gözyaşı şişesi olarak adlandırılan ve bir tane kase olarak tabir edilen ziynet eşyaları bulundu. Bunların gerekli önlemleri alınarak taşıma işlemleri gerçekleştirildi. Bugün de kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Koordineli olarak bu antik kentteki çalışmalarda tüm müdürlüklerimiz hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Burada birkaç gün daha çalışmalar devam ettikten sonra karara bakacağız. Karara göre kazı çalışmalarını genişletebiliriz" diye konuştu.'MAHALLENİN BİR KISMI TARİHİN ÜZERİNDE OTURUYOR OLABİLİR'Kurtuluş Mahalle Muhtarı Altan Güneş, tarihi kalıntılara dair tahminlerinin olduğunu söyleyerek "Burada bir dönüm kadar manastır dediğimiz SİT alanımız var. Burada yol çalışması yapılırken iki lahit mezar çıktı. Bu yol çalışması bir metre kadar derine indiğinde böyle bir şeye rast gelindi. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Bugün de yanında ikinci bir mezar gözüküyor. Onu açmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bir mezarın daha olduğu gözüküyor. Orada da kemikler gözüktü. Bizim mahallemizde böyle bir şey olacağını zaten tahmin edebiliyorduk ama yine de heyecanlandık. Kurtuluş Mahallesi'nin bir kısmı tarihin üzerinde oturmuş, oturuyor olabilir" dedi.'TARİHİN ÜZERİNDE YAŞIYORUZ'Mahalleli Kemal Dinç, tarihin üzerinde yaşadıklarını söyleyerek, "Buranın eskiden beri mezarlık olduğunu biliyoruz. Okul yapılırken bile oradan çok sayıda mezar çıktı. Tarihini bilemiyoruz ama manastırın olduğu yer mezarlık. Burada bazı paralar bulunmuştu eskiden yine yol yapım çalışmaları sırasında. Burada tarihin üzerinde yaşıyoruz" ifadesini kullandı.'DAHA FAZLASININ DA OLMA İHTİMALİ VAR'

Bekir Güneş de, "Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Çocukluğumdan beri buralarda bir şeyler olduğu söyleniyordu. Arkamdaki binanın temel kazısında orada şarap mahzeni çıkmıştı. Böyle bir şeyin çıkartılmasına açıkçası ben şaşırmadım, çünkü bekliyordum. Daha fazlasının da olma ihtimali var buralarda. Çünkü 2 bin yıllık bir tarihi var buranın. Zamanla üzeri kapanmış" dedi.


Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı
Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı

Fatsa Belediyesi, Fatsa, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı - Son Dakika
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