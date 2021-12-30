Ordu'da yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi'nde, Gülcan Çelik idaresindeki 28 ABP 372 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki taş duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Fatma Hakalmaz ile Burak Erciyas yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kumru Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların, Kumru Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli oldukları ve Fatsa ilçesindeki evlerine gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
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