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Ordu'da yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
6 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'ya gelen Samet Y. yönetimindeki 55 BCB 20 plakalı yolcu midibüsü, Karadeniz Sahil Yolu Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Menşure Bay'a (89) çarptı.
Kazada yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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