Son Dakika Haberleri: Ordu'da yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Son Dakika Güncel Ordu'da yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

Ordu'da yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Ordu'da yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'ya gelen Samet Y. yönetimindeki 55 BCB 20 plakalı yolcu midibüsü, Karadeniz Sahil Yolu Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Menşure Bay'a (89) çarptı.

Kazada yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Altınordu, Samsun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK, Ceren'in katili Özgür Arduç için 15 yıl önce rapor hazırlamış: Saldırgan ve suça meyilli
2 polisin, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellediği ortaya çıktı Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:45:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]